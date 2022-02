Gli agenti del Commissariato Ponticelli su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso l’Ospedale del Mare per la segnalazione di un’aggressione nei confronti di personale sanitario. Gli agenti, giunti sul posto, sono avvicinati da un medico il quale ha raccontato che un paziente, poco prima, dopo una visita specialistica, lo aveva aggredito danneggiando altresì alcuni carrelli utilizzati per il trasporto dei medicinali. Gli operatori hanno identificato e bloccato l’uomo, un 35enne di Casagiove con precedenti di polizia. Lo hanno denunciato per violenza a Pubblico Ufficiale, lesioni, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato.

Intanto “Nessuno tocchi Ippocrate” scrive sui social.

1) Medico 118 della Postazione San Paolo 2) Medico di Famiglia di SOCCAVO 3) Medico del Pronto Soccorso Ospedale del Mare

3 colleghi feriti ed esasperati, 3 realtà lavorative diverse colpite in 24 ore, una cosa li accomuna; l’assistenza territoriale ed il rapporto diretto con l’utenza.

Ciò dimostra che quella che bisogna tutelare è la medicina territoriale, il “front Office” della sanità campana.

Perché nonostante tutto questo la politica continua ad essere sorda alle nostre richieste di aiuto? Si continua a pensare ossessivamente al Covid, ma senza di noi chi curerà i pazienti Covid? Ma sopratutto chi curerà le altre patologie tempo /dipendenti di gran lunga più prioritarie rispetto al virus?