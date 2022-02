Orrore sull’A30 a Palma Campania, auto sotto ad un tir: muore 37enne di San Giuseppe Vesuviano

C’è un morto nell’incidente stradale di questo pomeriggio sull’autostrada A30 direzione sud al chilometro ventinove (foto di repertorio). Poco prima dell’uscita di Palma Campania, a causa di un rallentamento per un precedente tamponamento un uomo di 37 anni, C.M. di San Giuseppe Vesuviano è andato a schiantarsi sotto un tir. Il mezzo pesante andava nella sua stessa direzione molto lentamente. L’uomo è morto sul colpo. A nulla sono serviti i soccorsi immediatamente allertati da una pattuglia della polizia stradale di Caserta Nord. La salma è trasportata presso l’obitorio dell’università di Napoli per i rilievi autoptici. Sulla tragedia indaga la Procura della Repubblica di Nola. A dare la notizia del decesso è l’edizione online de Il Mattino.

Una persona ha perso la vita anche in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 7 quater ‘Via Domitiana’, in direzione Roma, all’altezza del km 23,500 a Mondragone in provincia di Caserta. Lo comunica l’Anas in una nota. Sono in corso gli accertamenti per comprendere la dinamica dell’incidente. La strada statale 7 quater è stata temporaneamente chiusa al traffico.Sul posto le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.