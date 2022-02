Operaio di San Giuseppe Vesuviano muore sul lavoro: aveva 43 anni

Un operaio di una ditta di trasporti e’ morto sul piazzale di un’azienda nella Zona industriale di Puglianello, in provincia di Benevento (foto labtv.it). La vittima e’ un uomo di 43 anni nato a San Giuseppe Vesuviano. Sarebbe però residente nel Nolano. Sul posto anche i carabinieri per capire se l’uomo sia rimasto vittima di una caduta, battendo violentemente la testa sull’asfalto, o sia finito colpito da alcune lamiere sistemate su un camion. Per il povero operaio non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri per i rilievi del caso e i sanitari del 118 di Cerreto Sannita che hanno fatto il possibile per rianimare l’uomo.

Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cerreto Sannita per i rilievi del caso. In corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica del tragico incidente. Nelle prossime ore potrebbero essere sequestrate le telecamere di videosorveglianza al fine di ricostruire quello che è accaduto.