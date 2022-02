Ok al Milleproroghe: pioggia di bonus per le famiglie – TUTTE LE MISURE

L’Aula del Senato ha confermato la fiducia al governo sul dl Milleproroghe con 196 voti favorevoli, 26 contrari e nessun astenuto. Il provvedimento è approvato in via definitiva. Ecco quali sono le misure contenute nel decreto. Diverse le novità inserite nel testo in Parlamento: un emendamento del centrodestra consente di fare acquisti in contanti fino a 2.000 euro. Il tetto resta almeno fino a dicembre. Arriva il bonus Psicologo per aiutare chi ha disagi (anche) a causa della pandemia. Dieci milioni saranno utilizzati per dare a chi ha redditi bassi (Isee al massimo di 50mila euro) un rimborso fino 600 euro all’anno (si prevedono 28mila beneficiari); altri 10 milioni per reclutare psicologi. Prorogata fino al luglio 2025 (contro il parere del governo) la sperimentazione di vaccini e farmaci utilizzando gli animali.

Congelati gli aumenti del 5 per cento sulle imposte (accise) che pesano sulle sigarette elettroniche. Mentre saranno tassati i sacchetti di nicotina (“nicotine pouches”) in arrivo dai tabaccai. Stretta sui monopattini elettrici: dovranno avere le frecce e i freni su tutt’e due le ruote quelli in vendita dal 30 settembre 2022; quelli già circolanti dovranno adeguarsi entro la fine di quest’anno. Il provvedimento sulle cartelle sposta al 30 aprile la possibilità per i contribuenti di fare domanda di rateizzazione delle somme non ancora pagate. Si perderà questa possibilità dopo il mancato versamento di cinque rate e non invece di dieci come previsto in precedenza.

Il Milleproroghe interviene anche sui prestiti alle piccole imprese, concessi con il Fondo di garanzia PMI. La scadenza del pagamento dei prestiti fino a 30mila euro garantiti dal Fondo potrà essere spostata in avanti di sei mesi. La regola si applica ai rimborsi che scattano dal 2022. Esteso da 24 a 30 mesi il voucher turismo, alternativa al rimborso per chi, a causa delle restrizioni per il Covid, non ha potuto viaggiare (in treno, aereo, traghetto) o pernottare in hotel.