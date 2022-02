Nuovi sversamenti, rifiuti di ogni tipo nel Parco Nazionale del Vesuvio

«Sono giunte nuove segnalazioni di sversamenti illeciti di rifiuti all’interno dell’area del Parco nazionale del Vesuvio. Precisamente in via Carcavone tra i comuni di Pollena e Sant’Anastasia. Dalle foto è possibile vedere una grande quantità di ingombranti tra i quali materassi, residui di lavorazioni edili e rifiuti di ogni genere abbandonati. Molto probabilmente, dopo averli trasportati con un camioncino. Un crimine odioso nei confronti del quale è indispensabile mettere in campo tutte le risorse possibili in termini di videosorveglianza e pattugliamenti per incastrare questi criminali». Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto le foto dello sversamento di rifiuti da alcuni cittadini indignati che hanno provveduto a fare nuove segnalazioni.

«Non si fanno scrupolo di utilizzare l’area parco come la loro discarica personale. Il Parco del Vesuvio negli ultimi anni ha più volte subito aggressioni del genere da parte di piromani ed eco-criminali. Questi non devono più avere la possibilità di restare impuniti».