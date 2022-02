Notte di paura a Marigliano, 18enne arrestato per avere accoltellato un coetaneo

Un 18enne di Marigliano arrestato dai carabinieri per aver accoltellato un 19enne. I militari della stazione di Marigliano sono intervenuti in via Pontecitra a seguito di una segnalazione di schiamazzi giunta al 112. Sul posto hanno trovato un 19enne del posto, incensurato, a terra con delle ferite da accoltellamento alla gamba e al braccio destro. Poco distante dalla vittima sorpreso il 18enne, poi fermato e controllato dai carabinieri e trovato in possesso di un coltello a serramanico. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e i motivi che hanno portato al ferimento del giovane, che ora è ricoverato nell’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, non in pericolo di vita. Il 18enne arrestato è in attesa di giudizio.

Inoltre un uomo si è presentato all’ufficio postale senza green pass ed ha aggredito i poliziotti intervenuti. E’ successo a Pianura, quartiere della zona occidentale di Napoli. Qui gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale hanno arrestato un 48enne per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Denunciandolo per porto di armi o di oggetti atti ad offendere e per istigazione a disobbedire alle leggi. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio, quando i poliziotti dell’Upg, sono intervenuti nell’ufficio postale di via Montagna Spaccata per la segnalazione di una persona che stava dando in escandescenze. Gli agenti lo hanno identificato e, non senza difficoltà e dopo una breve colluttazione, lo hanno bloccato, trovandolo in possesso di un coltello a serramanico con la lama della lunghezza di circa 10 centimetri.