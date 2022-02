A Mariglianella i Carabinieri della Tenenza di Casalnuovo di Napoli hanno denunciato a piede libero per ricettazione un 31enne salernitano e un 35enne di Pomigliano d’Arco. Sono entrambi già noti alle forze dell’ordine. E’ da poco avvenuto un furto a San Felice a Cancello nei pressi di un ripetitore telefonico. Ignoti avevano rubato 8 batterie “tampone” e, pensando di averla fatta franca, avevano fatto perdere le proprie tracce. Non avevano però fatto i conti con i sistemi gps installati all’interno delle batterie. La centrale operativa del 112 riceve l’alert per la merce rubata. Le batterie sono localizzate a Mariglianella, in via Materdomini e quando i Carabinieri entrano in un laboratorio di elettronica trovano i 2 uomini e le 8 batterie. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

Il furto consumato quindi nella notte in una centrale di un gestore telefonico ha portato alla denuncia dei due uomini. C’è da capire se abbiano compiuto materialmente la razzia o se invece, come si sospetta, siano solo ricettatori. Le indagini proseguono in tal senso.