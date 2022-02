Non ha ancora 13 anni ma porta a scuola un coltello da cucina di 20 centimetri. E’ ancora poco chiaro cosa volesse farci e quando la sua insegnante lo nota in classe avverte immediatamente i carabinieri. E’ successo a Nola, nel Napoletano. Quando i militari arrivano in classe l’arma era stata già presa in consegna dalla docente. Per il piccolo una denuncia per porto abusivo di armi e l’affidamento ai genitori. Non è il primo caso nel Napoletano di bambini armati di coltello e che lo portano a scuola. Da capire se il piccolo lo avesse portato solo per mostrarlo o se avesse qualche intenzione di utilizzarlo magari per qualche lite.

Sempre nel Napoletano i carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie. Antonio Izzo, 36 anni, è stato trasportato al pronto soccorso con ferite d’arma da fuoco alle gambe. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, Izzo sarebbe stato ferito in via Silvio Novaro. Il 36enne non è in pericolo di vita ed è stato già dimesso con una prognosi di 30 giorni salvo complicazioni. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’aggressione.