La consueta diretta Facebook del venerdì del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, rinviata anche ieri. Stavolta per un lutto che ha colpito il governatore. E’ deceduta la signora Armida Palmieri, mamma della sua compagna Maddalena Cantisani. E’ la seconda settimana consecutiva che il governatore salta la diretta social: la prima perché l’ex sindaco di Salerno era tra i grandi elettori impegnati nell’elezione del presidente della Repubblica. Proprio in quei giorni incuriosì l’assenza di De Luca all’incontro dei governatori con il presidente rieletto Sergio Mattarella. Come scrive il Corriere, il ricovero improvviso della donna gli impedì, di fatto, di partecipare all’evento.

Intanto nemmeno nel momento del dolore le opposizioni lesinano attacchi politici, ma probabilmente la notizia del decesso non si era ancora diffusa. Il tema è quello ambientale. “Si e’ passati all’improvviso dallo smaltimento all’estero, fallito su tutta la linea, allo scaricare sulla Citta’ Metropolitana di Napoli il peso immane di centinaia di migliaia di tonnellate di ecoballe. I rifiuti, per di piu’, saranno dirottati verso impianti tecnologicamente obsoleti oltre che pericolosi per la salute dei campani. Ma il problema non doveva essere risolto entro il 2018, avendo a disposizione uno stanziamento di oltre 450 milioni di euro? Questo l’impegno che due anni prima avevano preso De Luca e Renzi. Ad oggi, pero’, quei fondi sono tutti impegnati, e la situazione resta praticamente la stessa. Ennesima conferma, laddove ce ne fosse bisogno, dell’inefficienza gestionale e amministrativa che, tra l’altro, costa oltre un centinaio di migliaia di euro di multa da pagare ogni giorno all’Unione europea”. Lo ha affermato Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della citta’ metropolitana di Napoli della Lega.