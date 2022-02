Il cantante neomelodico, originario di Palermo, Daniele De Martino attraverso i propri canali social ha annunciato la preparazione di un nuovo videoclip. Mostrando in anteprima la realizzazione delle riprese. Nel filmato in questione il neomelodico, in compagnia di un altro cantante, scende da un’auto in sosta a centro della carreggiata in un tunnel mentre il traffico, ostacolato dalla loro vettura, continua a scorrere ed i due protagonisti cantano e ballano incuranti di ciò accade attorno.

“Vorremmo capire se De Martino abbia avuto da qualcuno i permessi per la realizzazione di questa riprese. È possibile occupare in questo modo una galleria intralciando il traffico e creando pericoli? Certi personaggi, che poi più volte hanno dimostrato di essere molto vicini ad ambienti criminali e malavitosi, credono di essere al disopra delle regole e di poter fare ciò che gli pare e piace. E’ ora di dire basta.”- ha dichiarato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.