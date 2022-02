Ancora uno studente vittima durante uno stage. Dopo il 18enne Lorenzo Parelli, morto schiacciato in fabbrica, un altro giovanissimo, appena 16 anni, è morto in un incidente stradale. Anche lui mentre era impegnato in un apprendistato nell’ambito di un corso professionale di termoidraulica. Uno schianto tremendo contro un albero che non ha lasciato scampo al ragazzino di 16 anni originario di Monte Urano, nel Fermano: l’incidente è avvenuto al Serra dè Conti, in provincia di Ancona. Il conducente del furgoncino della ditta, presso la quale il giovane svolgeva lo stage, è rimasto ferito.

Lo studente, Giuseppe Lenoci, è morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. Mentre l’uomo alla guida, 37 anni, è finito sbalzato dall’abitacolo, finendo a vari metri di distanza dal mezzo. Le indagini ora dovranno appurare la dinamica dell’incidente.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo del ragazzo rimasto incastrato tra le lamiere, la polizia locale di Serra dè Conti, i carabinieri e il 118. Il 37enne è trasportato all’ospedale di Torrette di Ancona in gravi condizioni. Giuseppe Lenoci frequentava un corso di accompagnamento al lavoro, che prevedeva una parte di lezioni in aula e una parte pratica con uno stage presso un’azienda. Si tratta di corsi organizzati da enti di formazione del territorio e finanziati dalla Regione Marche.