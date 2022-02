La Procura casertana di Santa Maria Capua Vetere (sostituto procuratore Gionata Fiore) ha aperto un’indagine per omicidio colposo in ambito sanitario. Per ora è contro ignoti, per far luce sulla morte del 72enne Michele Tessitore, di Villa Literno (Caserta). Il decesso è avvenuto il 9 febbraio scorso nel reparto Covid dell’ospedale di Maddaloni. Il pm ha anche disposto l’autopsia sulla salma per accertare le cause del decesso. L’esame lo hanno effettuato il 17 febbraio scorso. Le conclusioni della perizia saranno decisive per fare chiarezza su quanto avvenuto e appurare la sussistenza di responsabilità da parte dei medici che hanno avuto in cura il 72enne.

A dare il via all’inchiesta un esposto presentato ai carabinieri di Maddaloni dalla moglie dell’anziano, Maria Carmina, attraverso i consulenti e gli avvocati dello Studio 3A.