Un ragazzo di 16 anni S. A., è morto in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio a Forino, in provincia di Avellino (nella foto di Ottopagine). Coinvolti nell’incidente un’auto e un motorino, quest’ultimo guidato dal 16enne. Per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Forino che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Strazianti le scene dei familiari giunti sul posto alla vista del corpo del minorenne.

Il conducente dell’auto non ha riportato ferite, mentre per il giovanissimo ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. I medici dell’ambulanza intervenuta non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il ragazzo era un patito per le due ruote, da come si evince dalle molte storie che pubblicava (proprio in sella alla sua moto) sul profilo Instagram che teneva aggiornato.