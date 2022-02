Una coppia di Agerola denunciata per aver costruito abusivamente, in un terreno di sua proprietà sottoposto a vincoli paesaggistici. All’interno del paco regionale dei Monti Lattari individuata e sequestrata l’abitazione di circa 100 metri quadrati. Denunciato a piede libero anche il titolare di un caseificio di Agerola, che aveva omesso la visita medica e la formazione dei dipendenti. Per lui, sanzioni penali e amministrative per un totale di 11mila euro.

Intanto ieri gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore ed in particolare in piazza San Maurizio e piazza Atella, in via Giovanni XXIII, via Turati e in via Cavalieri di Vittorio Veneto.