Quando è arrivato il momento dell’esibizione delle Vibrazioni i social si sono animati: “Finalmente Beppe Vessicchio!”. Invece sul palco del Teatro Ariston per dirigere l’orchestra non c’era il Maestro napoletano volto familiare del Festival di Sanremo. La scorsa settimana aveva annunciato di essersi contagiato e diceva di sperare di negativizzarsi in tempo per salire sul palco. Fino a domenica scorsa, quando aveva annunciato “Ci sarò”, finalmente negativo al test del Covid 19. Ma non è bastato ad arrivare in forma alla serata di mercoledì 2 febbraio e quindi ha dovuto cedere il podio. Girano voci sul fatto che non si sia ancora completamente ripreso e si spera possa esserci per le ultime serate.

A dirigere l’orchestra per il brano Tantissimo (tra i coautori della canzone anche Roberto Casalino, già collaboratore di Tiziano Ferro e firma per Emma, Francesca Michielin, Fedez tra i tanti) c’era invece Simone Bertolotti, che era sul podio anche due anni fa per il famoso duetto di Morgan e Bugo Sincero, di cui era anche coautore.