Un 38enne di Taurasi, in provincia di Avellino, posto agli arresti domiciliari dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. I fatti in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip di Benevento, su richiesta della Procura sannita. L’uomo è gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una minorenne. Le indagini sono scattate a seguito della denuncia-querela sporta dalla giovane. Ha riferito di essere costretta a subire atti sessuali senza il suo consenso, in orario notturno. Proprio mentre faceva rientro a casa dopo aver partecipato ad una festa di compleanno di un’amica.

La violenza si sarebbe consumata nell’auto guidata dal 38enne, noleggiata dalla minore e da una sua arnica per recarsi al locale in cui si svolgeva la festa. Secondo quanto contenuto nella denuncia, l’uomo, approfittando di essere rimasto da solo in auto con lei per riaccompagnarla a casa l’ha costretta a subire atti sessuali nonostante il suo esplicito rifiuto. Tutto dopo averla condotta in una strada isolata di campagna nel comune di Paternopoli. La ragazza ha subito raccontato il tutto a un’amica e il giorno successivo ha sporto querela, con l’attivazione immediata del «codice rosso».

Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza ai danni del 38enne e il gip, accogliendo la richiesta della Procura di Benevento competente sul territorio, ha emesso il provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari.