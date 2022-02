Arrivano le prime due scarcerazioni del Tribunale del Riesame di Napoli. Le indagini dei militari avevano ricostruito il sistema droga del “Piano Napoli”, documentando le cessioni di stupefacente. Oltre all’organizzazione dello spaccio e ricostruendo composizioni e gerarchie dei gruppi attivi. Il Piano Napoli di Boscoreale Via Settembrini era diventata la meta di consumatori provenienti non solo da Boscoreale ma anche da altre province. Eppure il tribunale della Libertà annulla l’ordinanza per due dei 10 soggetti arrestati e condotti presso il carcere di Poggioreale.

L’avvocato Antonio Iorio del Foro di Torre Annunziata, difensore di Tasseri Michele e Sorrentino Francesco, è riuscito a dimostrare che gli elementi raccolti a carico dei due indagati hanno un minimo valore indiziario. Pertanto è disposta la revoca della custodia cautelare in carcere per i due. Nonostante fossero tra gli indagati gravati da più precedenti penali specifici ed allarmanti.