Maxi-blitz: arresti e denunce a San Giuseppe Vesuviano, Pompei, Striano e nell’area boschese

Maxi operazione dei Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata. Decine di militari impiegati nelle aree più sensibili. Numerosi gli altri provvedimenti restrittivi eseguiti. Robert Teterycz, 38enne di origini polacche ma residente nel comune di Striano, è finito in carcere in esecuzione di un ordine di aggravamento della detenzione domiciliare a cui era già sottoposto. A Concetta Zurolo, 72enne di Pompei, è applicata la detenzione domiciliare in ordine ad un provvedimento emesso dalla Corte di appello di Napoli. Sconterà 1 anno per abusivismo edilizio.

In manette per resistenza Aniello Licone, 48enne di San Giuseppe Vesuviano, già ai domiciliari. I militari chiamati perché allertati da grida e rumori provenienti dal suo appartamento. Ha poi aggredito l’uomo visibilmente agitato. Arrestato, è stato ri-sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.