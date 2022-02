Ieri pomeriggio una donna si è presentata al Commissariato di Acerra per denunciare di essere stata ricattata da un uomo. Lo aveva conosciuto poche settimane prima, al quale aveva inviato alcune foto intime tramite chat. Successivamente l’uomo, di fronte al rifiuto di un nuovo incontro, aveva iniziato a ricattare la vittima. Minacciando infatti di pubblicare le foto su un sito di incontri. La donna, dopo aver verificato che erano realmente pubblicate, ha sporto denuncia per revenge porn. I poliziotti hanno rintracciato e bloccato l’uomo, un 33enne di Marigliano, presso la sua abitazione e lo hanno denunciato per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (“revenge porn”).

Gli agenti del commissariato di polizia di Nola (Napoli), invece, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in via Armando Diaz a Camposano per una segnalazione di lite familiare. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato in strada una ragazza la quale ha raccontato che il padre aveva picchiato lei e la madre.