Marcello morto all’imbocco della Statale 268, si aggrava l’amico. Il sindaco: «Perso un figlio»

La città piange la scomparsa del 22enne Marcello Panariello (nella foto). Il giovane è morto sul colpo in un incidente stradale nella serata di venerdì, nel comune dell’Agro. Era alla guida di una motocicletta in via Lo Porto, quando il mezzo a due ruote è finito travolto da un’auto rubata lanciata a folle velocità. I due partenopei nella vettura si sono dati alla fuga in un primo momento e poi si sono costituiti. Per Marcello non c’era nulla da fare. Mentre un altro ragazzo che era sulla moto insieme a lui è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. «Scafati è travolta dal dolore. La giovane vita di Marcello è spezzata a soli 22 anni. Alla famiglia le più sentite condoglianze. Rip Marcello», scrive il sindaco del comune salernitano Cristoforo Salvati.

Anche l’ex fascia tricolore Pasquale Aliberti ha voluto ricordare il giovane Marcello. «Non ti conoscevo, hai “gelato” tutti… sì, perché non si può morire a 22 anni… perché è innaturale che un papà e una mamma debbano vivere una tragedia così grande. Oggi Scafati perde un suo figlio e la tua morte deve essere una testimonianza per noi tutti sul valore della vita. Da credente voglio sperare che da lassù tu possa dare forza

al dolore grande di tua mamma, dei tuoi affetti più cari, di chi non riuscirà mai a darsi una ragione di quello che resta per noi tutti, sì, per tutti una tragedia e un giorno di lutto per Scafati».