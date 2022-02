Sangue sulle strade a Scafati per la morte di Marcello Panariello, 22 anni. La vittima viaggiava a bordo di una moto. Il mezzo a due ruote si sarebbe scontrato con un’auto. Immediato l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine: i medici del 118 però non sono riusciti a strappare il 22enne alla morte. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un altro ragazzo, che risulta ferito ed è stato trasferito in ospedale. A rendere ancora più agghiacciante il tutto è stata la dinamica dell’accaduto. Gli occupanti dell’auto (due napoletani già noti alle forze dell’ordine), dopo l’impatto mortale si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Soltanto in tarda serata, poi, si sono costituiti presso la stazione dei carabinieri di Torre Annunziata.

Gli accertamenti sono affidati agli agenti della polizia municipale di Scafati, I caschi bianchi hanno appurato che l’auto sulla quale viaggiavano i due giovani era rubata alcuni giorni fa a Cava de’ Tirreni ed il furto denunciato a Nocera Inferiore. Sulla vettura, inoltre, era installata una targa tedesca falsa. Sono in corso comunque ulteriori accertamenti per chiarire l’esatta dinamica della tragedia.