A Castello di Cisterna i Carabinieri della locale stazione hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di tre persone. I tre sono ritenuti gravemente indiziati del reato di rapina avvenuta il pomeriggio dello scorso 4 febbraio in una pasticceria di Castello di Cisterna. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti presso la locale stazione ferroviaria della circumvesuviana dove dei passanti hanno riconosciuto i tre uomini quali autori della rapina in pasticceria. La scena era diventata virale sul web.

I tre avevano prima consumato e poi aggredito i titolari di una pasticceria. Tutto per soli 130 euro. Così era scattata la caccia alle tre persone immortalate dai video di sorveglianza presenti all’interno del locale. Secondo la prima ricostruzione, in tre dopo aver consumato all’interno del locale si sarebbero prima rifiutati di pagare. Successivamente poi avrebbero aggredito e malmenato il titolare portando via l’incasso. L’uomo, a causa delle ferite riportate, è stato portato in ospedale. I tre malviventi si sono dati alla fuga .