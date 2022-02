La tragedia ha sconvolto il mondo del web, il giovane ventiduenne si chiamava Luca Pisciotto, un influencer molto conosciuto su TikTok con lo pseudonimo di Luca Itvai. Sul social network cinese l’account del ragazzo era seguito da oltre un milione e mezzo di follower. La drammatica vicenda è accaduta a Liegi città belga della Vallonia francofona, dove il ragazzo siciliano di Agrigento si era trasferito insieme ai suoi cari.

La terribile vicenda ha sconvolto la comunità e tutti i suoi affezionati fan che lo ricordano come un ragazzo buono, affidabile e disponibile verso tutti, con la passione per la danza e l’ambizione di riuscire a diventare un attore. Ma il suo sogno è stato infranto dalla mano omicida di una persona a lui nota.

Il killer, dopo aver ripetutamente accoltellato il ragazzo, intervenuto per proteggere sua madre, si è messo in fuga. Ma braccato dalle forze dell’ordine si è successivamente consegnato alla polizia, ammettendo le sue colpe. Il ragazzo è stato raggiunto da cinque coltellate che purtroppo non gli hanno lasciato alcuno scampo. Il suo gesto eroico è stato quello di proteggere la madre. Infatti l’assassino è l’ex compagno della donna, il trentacinquenne Pietro Randazzo.