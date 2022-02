La Campania ancora protagonista al Lotto: nel concorso del 19 febbraio, riporta Agipronews, sono arrivate vincite per un totale di quasi 200 mila euro. La più importante ha premiato un giocatore di Nola, in provincia di Napoli, che ha centrato una quaterna da 120 mila euro. Nel capoluogo sono state poi centrate altre 4 vincite per un totale di 67.500 mentre l’ultima giocata vincente è arrivata a Torre del Greco, sempre in provincia di Napoli, con un premio pari a 11.250 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,8 milioni di euro, per un totale di 155 milioni da inizio anno.

La Campania torna protagonista anche al SuperEnalotto: nel concorso del 19 gennaio, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 27.835,95 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di via Manzoni 260 a Napoli. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 160,1 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Campania il “6” manca dal 30 dicembre 2014 quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro.