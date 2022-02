Dramma sfiorato nella notte tra venerdì e sabato notte, in piazza Mercato, a Baronissi. Un 18enne è stato ferito alla gamba da due colpi di fucile. A prenderlo di mira, un 23enne del posto, che durante una lite avvenuta per futili motivi, ha anche distrutto il lunotto posteriore dell’auto del 18enne. Il 23enne, dopo aver tentato la fuga, è stato rintracciato ed arrestato dai carabinieri, con l’accusa di tentato omicidio e porto di arma clandestina ed è stato condotto nel carcere di Fuorni. Il giovane ferito è stato, intanto, soccorso: si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Mercato San Severino “Fucito“.

Il 18enne è ricoverato all’ospedale di Salerno. Non è in pericolo di vita ma ha subito un’operazione d’urgenza per rimuovere una pallottola all’interno del corpo. La pista è quella passionale, i due si contendevano la stessa ragazza. La lite è degenerata fino ai colpi di fucile.