“Assieme a don Raffaele Rianna ho partecipato alla veglia di preghiera organizzata dalla comunità ucraina di Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano per la pace in Ucraina. Si è tenuta nella chiesa di Santa Maria delle Grazie in Ottaviano magistralmente guidata da padre Maksym Kolodchak, cappellano della comunità ucraina”. Lo ha detto il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso. “Abbiamo pregato affinché la guerra possa cessare immediatamente. Perché non c’è nulla che possa giustificare la violenza, la morte, l’aggressione di una nazione ai danni di un’altra”.

“In queste ore così dolorose, ci affidiamo al carisma di Papa Francesco, che ha chiesto la pace all’ambasciatore russo andando a parlarci di persona, con concretezza. E ci affidiamo alla preghiera e alla fede: al di là delle religioni, siamo chiamati a desiderare la pace con tutto il nostro cuore”.