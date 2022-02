È accusato di ricettazione e riciclaggio. Il re delle discoteche, Vincenzo Castellano, indagato per il possesso di due Rolex e diecimila euro in contanti. A trovarli sono militari della Guardia di Finanza a dicembre scorso. L’imprenditore di Castellammare di Stabia, con un impero del divertimento in Romania, era appena atterrato all’aeroporto di Capodichino. Dopo più di un mese l’avvocato del 35enne stabiese, ha ottenuto il dissequestro degli orologi, di grande valore e dei soldi. Ma il nipote di Pupetta Maresca, ormai all’estero da decenni, resta indagato. A riportare la notizia è il quotidiano Roma oggi in edicola.

Gli uomini dell’Agenzia della Dogana gli avevano concesso del tempo per fornire la documentazione relativa agli orologi di marca. Castellano all’estero è titolare con la famiglia di una catena di discoteche e locali notturni. In Italia resta sotto inchiesta.