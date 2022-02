I finanzieri di Salerno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti un 44enne, latitante pluripregiudicato, coinvolto in un’indagine relativa a presunte frodi fiscali connesse al contrabbando internazionale di oli minerali, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni, in quanto amministratore di diverse societa’ dedite al commercio di prodotti petroliferi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il soggetto sorpreso dai militari mentre si sarebbe dato alla fuga. Lanciandosi dal primo piano della palazzina in cui era nascosto ma sarebbe caduto rovinosamente a terra.

Soccorso e ricoverato per ulteriori accertamenti. Sequestrata anche una macchina nella disponibilita’ dell’uomo. La cattura del 44enne, avvenuta a Pagani, nel Salernitano, rappresenta il termine della latitanza del soggetto su cui pendeva una misura cautelare emessa, nel luglio del 2021, dal gip di del Tribunale di Nocera Inferiore. Vedeva coinvolti altri indagati ritenuti responsabili di diversi reati riconducibili a un’associazione a delinquere. Di questa faceva parte il latitante, radicata nell’Agro nocerino-sarnese e operante in vari Paesi europei.

Ulteriori sviluppi hanno permesso alle Fiamme gialle di Scafati (Sa) di ricostruire gli spostamenti del 44enne. Sarebbe riuscito a nascondersi anche con l’ausilio dei suoi familiari e a muoversi anche all’estero, in particolare in Repubblica Ceca, fino al momento dell’arresto.