L’appello dai Paesi Vesuviani: “Marta gravissima dopo incidente, serve sangue”

“Chiedo aiuto. Marta Borrelli ricoverata all’Ospedale del Mare di Napoli è in grave situazione… C’è bisogno di sangue del gruppo A negativo. Se qualcuno è di questo gruppo è vorrebbe aiutare ve ne sarei grata. La ragazza ha 25 anni e l’incidente è avvenuto sulla Benedetto Cozzolino (Via Cozzolino tra Portici ed Ercolano ndr). Vi prego aiutiamola”. Questo l’appello che sta girando sui social per Marta. La 25enne di Portici è gravissima ed è in cura nel presidio ospedaliero di Ponticelli. Da chiarire la dinamica del sinistro in cui è rimasta coinvolta la giovane. Il servizio trasfusionale è aperto alle donazioni tutti i giorni feriali dalle 7 e 30 alle 11 e 45. Sui social è partito il tam-tam per raccogliere volontari. Tanti gli amici, i conoscenti o i semplici utenti della rete che stanno diffondendo l’appello della famiglia per salvare la giovane di Portici.

Gli appelli continuano: “Moltissime persone stamattina sono venute all’Ospedale del Mare a donare sangue per Marta. Vi ringraziamo, ma proprio per il grande afflusso di donatori chiediamo a chi ha gruppo sanguigno A negativo o 0 negativo di venire a donare tra qualche giorno perché adesso ci basta e rischiamo di finire il sangue tutto insieme e non trovare poi donatori. Ospedale del Mare, centro trasfusionale dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 a nome MARTA BORRELLI. (Va bene anche San Giovanni Bosco se siete più vicini)”. C’è scritto in un altro post.