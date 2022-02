“Oggi in commissione antimafia audiremo il colonnello Maiello, comandante della polizia municipale di Pomigliano d’Arco, sugli incendi delle autovetture di servizio date alle fiamme lo scorso gennaio. Un atto di ritorsione nei confronti di chi sta cercando di mettere un freno alle speculazioni edilizie in aree fortemente vincolate. Però continuano ad essere deturpate grazie alle autorizzazioni concesse dalle amministrazioni. Questo perché con il cambio di destinazione d’uso i vincoli sono facilmente aggirabili. Occorre un intervento immediato dello Stato”. Lo dichiara Piera Aiello, membro della commissione Antimafia.

“L’abusivismo edilizio nell’area vesuviana sta creando un’economia che è appannaggio esclusivo del crimine organizzato. Proporrò una cabina di regia istituzionale per cercare di arrestare il fenomeno e per questo sono in attesa della convocazione del prefetto di Napoli. Nel frattempo voglio ricordare i martiri sociali vesuviani che hanno perso la vita per sfidare la prepotenza della Camorra in queste aree: Il dottor Beneventano, l’avvocato Cappuccio e il dottor Marcello Latorre”, conclude.