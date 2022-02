Un immigrato di nazionalità romena è stato arrestato dai Carabinieri a Pomigliano d’ Arco, dopo un inseguimento. I militari lo hanno notato mentre, insieme ad un complice, stava smontando la marmitta catalitica di un’ auto in sosta in via Leopardi. L’ uomo, di 44 anni, già denunciato in passato, è fuggito in auto ma è stato bloccato dopo un inseguimento.. Il suo complice è riuscito a fuggire, ma i carabinieri sono sulle sue tracce.. I militari hanno sequestrato sull’ auto ferri da scasso e tre catalizzatoti rubati per rivendere il palladio, di cui sono fatte.

A Marigliano invece i carabinieri hanno arrestato per lesioni aggravate personali un 18enne del posto. Il ragazzo aveva alle spalle un precedente per percosse. I militari – allertati dal 112 per schiamazzi – sono intervenuti in via Pontecitra. Quando sono arrivati sul posto, hanno trovato a terra un 19enne (incensurato) che perdeva sangue dalla gamba e dal braccio destro: poco prima era stato ferito con un coltello a serramanico. Poco distante dalla vittima c’era il 18enne che è stato fermato e controllato. Il ragazzo aveva gli abiti sono strappati e aveva ancora con se l’arma utilizzata. Sono in coso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento ed i motivi che hanno portato il 18enne a ferire l’altro ragazzo che al momento è ricoverato all’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola e non è in pericolo di vita. L’arrestato è in attesa di giudizio.