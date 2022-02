È finito in ospedale con una frattura a una vertebra e piantonato un uomo di 54 anni arrestato per un tentato furto. Il malvivente si era introdotto in un’abitazione in via Farina a Ercolano, passando dalla finestra del bagno. Ma si è trovato davanti il proprietario di casa. Il titolare dell’appartamento ha avvertito strani rumori provenire da una stanza ed è accorso a controllare. Il ladro sorpreso sul fatto ha pensato di poter fuggire lanciandosi dalla finestra dalla quale era entrato, ma il “volo” gli è andato male ed è finito violentemente a terra, fratturandosi una vertebra. Il proprietario di casa lo ha raggiunto e bloccato. I carabinieri sono giunti sul posto allertati dallo stesso e hanno così ammanettato il topo d’appartamento che è anche soccorso per la frattura riportata.

A Portici, sempre i carabinieri hanno catturato un rapinatore, Salvatore Ammendola, di 35 anni. già noto alle forze dell’ordine, che mentre si trovava in regime di semilibertà, ha minacciato con un coltello il conducente di una Smart per portargli via l’auto. Il ladro maldestro non aveva fatto, però, i conti con il cambio automatico del veicolo, che non era in grado di utilizzare. Non si è arreso e in corso Garibaldi ha strattonato due ragazzi per sottrarre loro il motorino. Si è dato alla fuga a bordo del ciclomotore, ma dopo qualche metro è scivolato e lo hanno bloccato.