“La tua vita finisce”, aggressione choc a Brumotti dai pusher nel Napoletano

Ieri sera Striscia la notizia ha mandato in onda una missione al cardiopalma di Vittorio Brumotti per liberare le piazze italiane dalla droga. L’inviato del tg satirico, dopo aver ricevuto le richieste di aiuto da parte di residenti, è andato a Licola. Qui per documentare lo spaccio che avviene sotto gli occhi di tutti. «Ringrazia che hai la telecamera – dice uno dei pusher all’inviato del tg satirico – tu non mi fai nulla. Le guardie già sanno che io vendo la cocaina. Lo sa tutto il mondo. Mi devono solo arrestare. Non c’è bisogno che vieni tu». La situazione precipita: alcuni si scagliano contro la troupe di Striscia, uno di loro solleva la bici di Brumotti e la scaraventa contro un muro. Dai balconi lanciano due pesanti tavolette di ghiaccio, una secchiata d’acqua e della frutta. Ma la minaccia più pesante Brumotti la riceve da un uomo con un bastone di metallo: «Attento alla tua vita… La tua vita finisce!».

Solo il tempestivo intervento dei carabinieri evita il peggio. Scoperta dov’era la droga (nei tombini), smantellate le telecamere di protezione posizionate attorno al bunker, Brumotti in sella alla sua bici festeggia insieme alle tante brave persone di Licola.