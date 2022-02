Entra in Consiglio Regionale la Dottoressa Carmela Rescigno al posto del sospeso Marco Nonno per effetto della legge Severino applicata per la condanna ad oltre due anni con condizionale in seguito agli scontri di Pianura.

La Rescigno, candidata alle Regionali nel settembre 2020 tra le fila di Fratelli D’Italia , posizionatasi come la prima non eletta, entra di diritto al posto di Nonno: da domani siederà tra gli scranni regionali tra le fila dell’opposizione in rappresentanza del partito dei conservatori.

La Rescigno, da anni militante nel 2018 Responsabile del Dipartimento Sabita di Fratelli D’Italia in Campania attualmente riveste anche la carica come consigliera di opposizione nel Comune di Camposano , dove manterrà il suo ruolo per effetto della legge che non prevede incompatibilità per i comuni inferiori a 5000 abitanti. Oltre la carriera politica, Carmela Rescigno è un medico Chirurgo, Responsabile del reparto di Chirurgia d’urgenza presso l’ospedale di Cava De’ Tirreni (Sa).

Negli ultimi due anni, la dedizione alla professione e per la politica l’ hanno vista impegnata in prima linea: come medico ha dovuto attraversare il periodo più brutto della pandemia, come politica non ha mancato di mettersi al servizio della comunità, in ultimo nello scorso ottobre dove è scesa in campo per i suoi concittadini di Camposano. Da domani la sua carica in regione durerà per almeno 18 mesi, anche se oltre al caso Nonno altri consiglieri regionali sembrano essere alle prese con intoppi giudiziari.