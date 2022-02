Le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti indicano aumenti. Benzina self service a 1,859 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,868, pompe bianche 1,837). Diesel invece a 1,733 euro/litro (+2, compagnie 1,740, pompe bianche 1,717). La benzina servito a 1,986 euro/litro (+3, compagnie 2,036, pompe bianche 1,890). Il diesel invece a 1,865 euro/litro (+3, compagnie 1,915, pompe bianche 1,770). Gpl servito a 0,818 euro/litro (invariato, compagnie 0,825, pompe bianche 0,810), metano servito a 1,776 euro/kg (+1, compagnie 1,814, pompe bianche 1,747), Gnl 2,146 euro/kg (+3, compagnie 2,156 euro/kg, pompe bianche 2,139 euro/kg).

Quanto ai prezzi sulle autostrade, la benzina self service 1,942 euro/litro (servito 2,157). Gasolio self service 1,831 euro/litro (servito 2,053), Gpl 0,923 euro/litro, metano 2,028 euro/kg, Gnl 2,139 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 664 euro per mille litri (+41, valori arrotondati), diesel a 682 euro per mille litri (+55, valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1392,23 euro per mille litri, diesel a 1299,80 euro per mille litri.