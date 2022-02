La Febbre di Lassa stronca la vita a un neonato, si teme un focolaio

Febbre di Lassa, ancora una vittima a causa del virus simile all’Ebola trasportato dai topi, e stavolta il lutto è ancora più doloroso. La malattia ha stroncato la vita a un neonato. Risultano infettati dal virus anche altre due persone della famiglia del piccolo, e le autorità sanitarie temono per lo viluppo di un focolaio. La Gran Bretagna registra così una nuova morte a causa della febbre di Lassa, virus trovato nel Paese per la prima volta dopo 13 anni, con tre nuovi casi, fanno sapere la BBC e il sito de l’Express.

In Gran Bretagna sono confermati tre casi di febbre di Lassa, scrive ancora l’Express. Gli esperti dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria (UKHA) stanno monitorando centinaia di persone sulle possibilità di trasmissione del virus. Sotto osservazione anche il personale sanitario che è entrato in contatto con i pazienti a Luton e al Dunstable University Hospital, e anche all’ospedale di Addenbrooke a Cambridge.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la febbre di Lassa è una malattia emorragica virale acuta causata dal virus Lassa, della famiglia dei virus dell’arenavirus. Gli esseri umani sono infettati dal virus Lassa attraverso l’esposizione a cibo o oggetti domestici contaminati con urina o feci di ratti Mastomys infetti.