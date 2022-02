Quasi un’intera famiglia – sei persone – sterminata dal Coronavirus: nessuno si era voluto vaccinare. E’ successo a Pietraperzia, in provincia di Enna. Il primo a morire – a fine dicembre – è stato il padre, 80 anni, deceduto in casa dopo l’arrivo del 118 che non è riuscito a salvarlo. Poi a seguire i decessi della moglie, 78 anni, un figlio di 50 ed una sorella di 55. Tutti e quattro morti all’ospedale Umberto I di Enna. Gli ultimi due decessi in famiglia nel nosocomio, sono avvenuti ieri.

Si tratta della terza sorella, 52 anni e la nonna paterna di 91 anni di Noemi, 25 anni: sopravvissuta e che si è vista decimare la sua famiglia d’origine, tra Natale e gennaio: “siamo devastati. Abbiamo perso tutto”, ha dichiarato alla stampa. Noemi: “avevano paura – ha raccontato – c’erano stati amici e conoscenti che avevano avuto gravi conseguenze dal vaccino e, dunque, tutti avevano scelto di non farlo”.

“Una tragedia che ha scosso l’intera comunità pietrina – il commento con la stampa di Salvuccio Messina, sindaco di Pietraperzia – un’intera famiglia sterminata da questo maledetto virus che, purtroppo, si è accanito”, il sindaco ha postato un fiocco nero a manifestare il lutto, sul suo profilo social. “Questa tragedia familiare – dice Emanuele Cassarà, direttore sanitario dell’Umberto I – dimostra che l’unica arma per evitare conseguenze così nefaste è il vaccino”