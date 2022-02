Ancora una neomamma vittima del Covid. Si è spenta al Policlinico di Napoli dove aveva partorito prematuramente a causa dell’infezione. La donna non era vaccinata e non ce l’ha fatta a superare la malattia. E’ deceduta ieri sera nella rianimazione della struttura universitaria. La piccola ora è stabile e le sue condizioni sono nettamente migliorate. La donna era arrivata il 31 gennaio scorso con i sintomi del covid e il 1 febbraio le viene praticato il taglio cesareo. Poi la situazione è precipitata e ieri pomeriggio il suo cuore ha cessato di battere.

“La bimba per fortuna sta bene – ha spiegato Francesco Raimondi, primario della Terapia intensiva neonatale che ha accolto la piccola – siamo sconvolti. Si ripete purtroppo un film già visto. Un’altra giovane mamma viene tirata via dalla vita dal Covid a soli 33 anni. È una tragedia che lascia sgomenti. Non ci stancheremo mai di ripetere che la vaccinazione può e deve essere praticata a qualunque età di gestazione e non c’è motivo per rimandare l’immunizzazione. Va assolutamente fermata questa strage che rovina le famiglie e rende pieno di dolore il momento forse di massima gioia concepito all’interno di una coppia”.