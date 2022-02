Un giovane di 20 anni e’ morto nella notte in un incidente stradale verificatosi sul lungomare tra Bagnoli e Pozzuoli (Napoli). La tragedia, secondo quanto emerso dalle prime indagini, sarebbe avvenuta per la perdita di controllo dello scooter da parte del conducente ma non vengono escluse ipotesi diverse, come il coinvolgimento di altri veicoli. L’impatto contro un palo della segnaletica stradale e’ stato fatale. Il ventenne e’ morto sul colpo. Inutile e’ risultato l’intervento del 118, chiamato da alcuni automobilisti di passaggio. Sono in corso le indagini condotte dalla polizia municipale. Al vaglio le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza del comune presenti in zona.

Sono gravi le condizioni di un altro ventenne rimasto ferito questa mattina in un incidente sul lavoro a Occimiano Monferrato, nell’Alessandrino. In base alle prime informazioni, sarebbe finito schiacciato da un cancello. Soccorso dal 118, il giovane è trasportato in codice rosso all’ospedale di Alessandria. Sul posto stanno operando anche i carabinieri di Casale Monferrato e personale Spresal.