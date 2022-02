Incidente frontale sulla Statale 268, ci sono feriti

Feriti, per fortuna non gravi, e traffico in tilt sulla Statale 268 dei Paesi Vesuviani. Ancora un incidente, dunque, dopo quello di due giorni fa quando si verificò un maxi-tamponamento. Il sinistro si è verificato in mattinata in direzione Napoli tra gli svincolo Pomigliano-Somma Vesuviana e Sant’Anastasia. Coinvolte due vettura che hanno impattato in maniera frontale, una delle quali ha poi terminato la marcia contro il guardrail. Parzialmente distrutti i due veicoli, a riprova di come fosse violento lo scontro frontale. Sul posto le forze dell’ordine ed i soccorsi, e naturalmente il traffico è andato in tilt. L’incidente (nella foto tratta da Facebook) ha quindi comportato gravi disagi, mentre i feriti sono finiti in ospedale per le cure.

Appena l’altro ieri, invece, un maxitamponamenti aveva interessato numerose vetture con un furgone finiti addirittura per schiacciare parte di un’auto. Anche in questo caso, per fortuna, nessun ferito grave. Resta la pericolosità di un’arteria che nel tratto ancora a corsia singola continua a fare registrare troppo sinistri.