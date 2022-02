Perde il controllo della propria vettura, invade la corsia opposta e si schianta contro un camion perdendo la vita. È quanto accaduto sulla SS Domiziana al km 23+500 verso le 11.20 di ieri. Qui un 50enne alla guida della sua Fiat Ulysse per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo della propria vettura. L’uomo ha invaso prima la corsia nell’opposto senso di marcia centrando in pieno un auto articolato adibito al trasporto di animali da cortile. L’impatto violentissimo non ha lasciato scampo al conducente della Fiat Ulysse che è spirato istantaneamente. I vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone hanno recuperato l’uomo tra le lamiere accartocciate della Fiat Ulysse affidandolo alle cure del 118.

Il personale sanitario però non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. La salma è stata trasportata presso l’istituto di medicina legale di Caserta per l’esame autoptico. A causa dell’incidente è stata anche temporaneamente chiusa la strada statale 7 Quater “Via Domitiana” in direzione Roma. Le squadre Anas sono al lavoro per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.