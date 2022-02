Stamane all’alba prima delle 5.30 di questa mattina quattro squadre dei Vigili del fuoco sono intervenuti alla periferia di San Giuseppe Vesuviano, nel napoletano, per un principio d’incendio in una sartoria nel sottoscala di un edificio. Evacuato il palazzo per precauzione, situazione sotto controllo. Nel corso della mattinata sono proseguite le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Le immagini sono dei vigili del fuoco di Napoli.

Un incendio ha inoltre distrutto la notte scorsa due auto parcheggiate all’interno di un piazzale recintato in via Ferrovia a Serino. Le fiamme hanno distrutto una Fiat 500X e una Volkswagen Tiguan ricoverate sotto una tettoia in lamiera vicina alla villa di un imprenditore conciario di Solofra di 60anni. E’ stato lo stesso proprietario ad accorgersi del rogo e ad avvisare i vigili del fuoco di Avellino, che hanno raggiunto la villetta in pochi minuti. Le fiamme sono state spente e l’area messa in sicurezza per consentire ai carabinieri di avviare le indagini. Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio. Sono state trovate tracce di liquido infiammabile nei pressi del cancello della villa, vicinissimo alla tettoria che riparava le auto.

E’ il terzo incendio doloso registrato nella zona negli ultimi giorni. Nel mirino degli attentatori una bisarca e altre auto date alle fiamme. L’imprenditore di Solofra lo hanno ascoltato a lungo ma ai militari ha riferito di non aver subito minacce negli ultimi tempi.