Ancora un’altra vittima in provincia di Salerno, ancora per Covid. Altavilla Silentina ed Eboli unite nel dolore per la scomparsa di un 24enne di origine indiana. Le sue condizioni si erano aggravate rapidamente, al punto da rendere inevitabile il ricovero nel Covid Hospital di Agropoli dove è morto. Secondo quanto si apprende il ragazzo si era operato di appendicite e qui ha contratto il virus. Non è noto se fosse vaccinato o meno. Il ragazzo era molto conosciuto anche ad Eboli: lavorava come ragioniere in un caseificio. Le sue condizioni si erano aggravate rapidamente, al punto da rendere inevitabile il ricovero nel Covid Hospital di Agropoli dove è morto.

Cordoglio anche dal sindaco di Francesco Cembalo che, a nome di tutta l’amministrazione comunale, esprime la propria solidarietà alla famiglia di tutti siamo rimasti sconcertati per la sua scomparsa. Si era inserito molto bene nella comunità. Lavorava come ragioniere in un caseificio e studiava anche all’università. Risiedeva nel nostro comune insieme ai suoi familiari ai quali va tutta la nostra vicinanza”.