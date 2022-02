Un 13enne denunciato per porto e detenzione abusivi di una pistola a salve dai carabinieri della Stazione di Volla. Il minorenne e’ stato controllato in Via Famiglietti e in vita, agganciata ad una cintura, portava la replica di una Bruni calibro 9. Era senza tappo rosso e con una cartuccia gia’ in canna. La pistola è sotto sequestro e il minorenne riaffidato ai genitori. Si teme che il ragazzino volesse utilizzare l’arma per impaurire vittime, magari per compiere qualche rapina.

Colpi d’arma da fuoco, invece, esplosi ieri sera contro un’auto parcheggiata all’angolo tra via Giovanni Tappia e via Nicola Capasso nella zona delle cosiddette Case Nuove. I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della compagnia Stella sono intervenuti sul posto per la segnalazione dell’esplosione di colpi d’arma da fuoco, trovando una Ford Focus il cui lunotto posteriore era finito in frantumi proprio perché raggiunto da alcuni proiettili. L’auto è stata sequestrata. Non risultano feriti. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica.