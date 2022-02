Torna il sostegno economico Bonus Spesa 2022. Parte da 100 euro e arriva fino a 600 euro a seconda della composizione del nucleo familiare e dell’indicatore di reddito Isee. Consentirà alle famiglie di acquistare generare di prima necessità nei negozi del proprio comune che aderiscono all’iniziativa. I requisiti, le modalità per richiederlo e l’importo cui si potrà accedere cambiano da comune a comune.

Online anche la procedura che consente l’inserimento delle domande di Bonus Nido per l’anno 2022. Si può autocertificare l’importo in fase di allegazione della fattura di cui si chiede il rimborso. L’importo mensile. ricorda l’Inps, deve comprendere il pagamento della retta e dei pasti relativi alla mensilità e il bollo, ma non deve comprendere l’iscrizione al nido, il pre e post scuola e l’IVA.