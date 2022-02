Rami danneggiano i cavi elettrici: stop alla circolazione dei treni della Circumvesuviana nel Napoletano. A causa della caduta di rami sulla linea aerea, la tratta ferroviaria Cimitile-Scisciano sulla direttrice Napoli-Baiano è momentaneamente interrotta tra le stazioni di Cimitile e Scisciano. I treni in partenza da Baiano per Napoli limitano a Cimitile, mentre quelli che da Napoli portano a Baiano si fermano a Scisciano. Dall’Ente autonomo volturno, che gestisce anche le linee vesuviane, fanno sapere che «è richiesto servizio sostitutivo bus tra le stazioni di Cicciano e Scisciano e viceversa». Le forti folate di vento che durano tuttora hanno quindi causato il disservizio. Ad essere colpita è quindi la tratta nella zona del Nolano.

Intanto torna regolare il servizio della Circumvesuviana lungo la linea NAPOLI-Baiano. Infatti, come comunica l’Ente Autonomo Volturno, societa’ di trasporto che gestisce tra l’altro le corse vesuviane, ”la circolazione ferroviaria sulla linea NAPOLI-Baiano riprende sull’intera tratta”. Questa mattina, infatti, a causa della caduta di alcuni rami sulla linea aerea, il transito dei convogli era stato temporaneamente sospeso tra le stazioni di Cicciano e Scisciano.

Vesuvio innevato e temperature in calo. È lo scenario con il quale si sono risvegliati i cittadini residenti nei comuni alle pendici del vulcano. Le precipitazioni cadute per buona parte della notte, questa mattina hanno lasciato spazio ad un sole prima timido. Ora fa capolino tra le nuvole e mostra un Vesuvio imbiancato in buona parte, visibile anche da Napoli. Per oggi la protezione civile della Campania ha diramato l’allerta meteo per forte vento e possibili mareggiate.