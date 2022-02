Il terribile incidente sulla Statale 268: 5 veicoli coinvolti, tanti feriti

Arrivano le immagini del terribile incidente avvenuto ieri sulla Statale 268 dei Paesi Vesuviani. Sono cinque i veicoli coinvolti, tra cui due mezzi pesanti ed uno che è finito per occupare tutta la carreggiata. Una scena disastrosa come si vede dalle foto e da alcuni video che sono finiti sui social network. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri nel territorio tra Cercola e Sant’Anastasia poco prima dello svincolo di Madonna dell’Arco. La direzione era quella di Angri, ma entrambe le carreggiate sono finite occupate con code lunghissime nei due tratti. Addirittura le forze dell’ordine hanno aiutato alcuni automobilisti bloccati per ore a fare inversione di marcia e uscire a Sant’Anastasia.

Preoccupano le condizioni di almeno due feriti usciti in condizioni molto serie dall’incidente. Uno è ricoverato all’Ospedale del Mare e per i sanitari sarebbe in pericolo di vita, anche se dovrebbe farcela. Solo dopo ore la circolazione è tornate regolare. Quello di ieri è il terzo incidente piuttosto importante sulla Statale 268 nel giro di una settimana. I sinistri sull’arteria stanno tornando ad essere troppi.