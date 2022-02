I negoziati tra Ucraina e Russia al confine bielorusso si sono conclusi

Lo riporta la Tass, citando fonti dei colloqui

Russia e Ucraina faccia a faccia nei colloqui bielorussi sulle rive del fiume Prypyat, mercati in allarme sulle conseguenze delle nuove sanzioni contro Mosca, e mentre Kiev punta a formalizzare la sua richiesta di entrare nell’Unione europea la forza missilistica e le flotte russe entrano in allerta di combattimento rafforzata.

Terminati i negoziati tra Russia e Ucraina in Bielorussia, le news di oggi in tempo reale. Zelensky ha chiesto il cessate il fuoco e firmato la richiesta di ingresso in Ue, mentre a Gomel si tratta Kharkiv viene bombardata, decine di vittime civili e centinaia di feriti. Tra i partecipanti all’incontro tra Russia e Ucraina anche Abramovich, assenti Putin e Zelensky. Il Cremlino rafforza l’allerta al sistema di deterrenza nucleare, la Farnesina raccomanda a tutti gli italiani di lasciare la Russia. Borrell ammette: “I prezzi dell’energia aumenteranno, è lampante”, Putin a Macron: “Impegno a preservare civili dagli attacchi”. L’esercito russo avrebbe preso il controllo della centrale nucleare di Zaporozhye e delle città di Berdyansk