Ancora un film sul boss della Nco, Raffaele Cutolo. La notizia balza da Hollywood e la riporta l’esperto di giudiziaria de Il Mattino, Leandro Del Gaudio. Tra le star Johnny Depp che potrebbe interpretare proprio il ruolo del padrini di camorra che si è spento un anno fa. Come scrive Il Mattino: “Non c’è l’oblio sulla sua figura, sulla sua storia nera, sulla trama di contatti che lo hanno reso per molti versi un unicum nel panorama criminale italiano. Non c’è il silenzio, come in tanti auspicavano dopo tanto sangue e dolore. No, su Raffaele Cutolo i riflettori restano accesi e non solo di indagini o sequel investigativi su fatti che hanno scandito la storia oscura della Campania e di un pezzo di storia criminale sull’asse tra Napoli e Roma”. Una storia che arriva dopo il clamore della messa per “l’anima benedetta” che ha fatto tanto clamore nella sua Ottaviano.

A recitare nel film made in Usa, ci sarebbe addirittura Johnny Depp, star americana che ha offerto sguardo magnetico per decine di film apprezzati nel mondo. “Di sicuro, il progetto è molto di più di una idea. C’è un accordo stabilito con la famiglia del boss deceduto un anno fa, c’è un contratto, come è confermato da fonti vicine alla famiglia dell’ex ergastolano”, scrive Il Mattino.