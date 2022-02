La durata del Super Green pass potrebbe presto diventare illimitata. Sarà all’esame del Consiglio dei ministri di domani, secondo quanto si apprende da fonti qualificate di governo, la modifica della durata del certificato verde. Ma solo per i soggetti vaccinati con tre dosi. L’ipotesi sul tavolo prevederebbe una durata illimitata del Green pass. Fatte salve nuove situazioni di carattere sanitario e in attesa che Ema e Aifa decidano su una eventuale quarta dose. Novità in arrivo anche per le quarantene nella scuola: il governo potrebbe valutare anche di uniformare le regole anti-Covid per le scuole primarie e secondarie.

Chi ha fatto il booster a settembre vedrà scadere il proprio certificato a marzo. Il governo ha già deciso che sarà esteso, ma la discussione è se prorogare tutti i certificati fino al 31 marzo, quando scade lo stato d’emergenza, al 15 giugno, quando non si dovrà più esibire il pass, o renderlo illimitato. Quanto alla richiesta delle Regioni di eliminare il sistema dei colori, l’esecutivo ha aperto alla possibilità di modifica ma non alla cancellazione: resterà la zona rossa e la discussione tra i tecnici è se le restrizioni debbano valere per tutti, o solo per chi non ha la completa copertura vaccinale.